Tövbeler Olsun oyuncuları kimler? sorusu dizinin bu akşam ekranlara gelen 1. bölümünün ardından gündemde. Tövbeler Olsun dizisinde, başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi"ni konu alıyor. Tövbeler Olsun 2. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu haberimizde.

TÖVBELER OLSUN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TÖVBELER OLSUN OYUNCULARI

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal bulunuyor.

TÖBELER OLSUN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı fakat pinti bir mücevher imalatçısı olan Namzet Horanta (Güven Kıraç),“Altın Piyasası’nın Altın Çocuğu” olmak isterken başına gelen bir kaza sonrasında büyük değişim yaşar ve bu olay sonucunda beklenmedik bir şekilde hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Namzet Horanta’nın bu değişimine başta karısı Latife ( İpek Tuzcuoğlu) , kızı Nazmiye (Seda Türkmen),oğulları Sinan ( Mert Carim) ve Buğra’nın ( Sercan Badur) tepkisi ne olacak? Namzet’in yaşadığı bu değişim eski ortağı ve en büyük düşmanı Osman’ı (Erkan Can) nasıl etkileyecek? Vicdanı ve intikam hırsı arasında kalan Osman, senelerce “hep tasarruf, hep terakki” diyerek pintilik yapan, başına olmadık işler açan Namzet’in değişiminden nasıl etkilenecek? İki düşmanın arasındaki bu büyük düğümde “Uğurlu Sikke’ye” en çok kimin ihtiyacı olacak?