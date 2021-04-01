Başrollerinde Erkan Can, Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu'nun yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin final yapacağı yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Peki Tövbeler Olsun bitti mi? Tövbeler Olsun yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? TÖVBELER OLSUN BİTTİ Mİ?

TRT1 ekranlarını açan seyirciler Tövbeler Olsun dizisinin yerine Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayınlandığını fark etti.

İlgiyle takip edilen dizi Tövbeler Olsun geçtiğimiz hafta son bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.