Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

Başrollerinde Erkan Can, Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu'nun yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin final yapacağı yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Peki Tövbeler Olsun bitti mi? Tövbeler Olsun yeni bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? TÖVBELER OLSUN BİTTİ Mİ?

TRT1 ekranlarını açan seyirciler Tövbeler Olsun dizisinin yeni bölümü yerine Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlandığını fark etti. Tövbeler Olsun dizisinin yeni bölümü gündüz TRT1 yayın akışında yer almıştı ve Twitter'dan yeni bölümün yayınlanacağına dair açıklama gelmişti.

Ancak PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesi üzerine komedi türündeki Tövbeler Olsun dizisinin ekrana gelmediği tahmin ediliyor. Konu ile ilgili henüz bir açıklama ise yapılmadı.