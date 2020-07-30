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HaberlerOtomobilToyota'dan üretime bakım arası
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Toyota'dan Sakarya'daki üretime bakım arası

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye
HABERTURK.COM

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2020 ile 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında tatile giriyor.

Yapılan açıklamaya göre, fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, geçtiğimiz yıl 251 bin 637 adet araç üretirken, 230 bin 659 adet ihracat gerçekleştirdiği belirtildi.

Sakarya'daki tesis, geçen dört yıllık süreçte de Avrupa'nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim ve hibrit üretim yüzdesine ulaşmıştı.

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