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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota'nın Çekya'daki tesisinde üretim durdu - Otomobil Haberleri

        Toyota'nın Çekya'daki tesisinde üretim durdu

        Toyota, Çekya'daki fabrikasında üretime ara verildi. Yapılan açıklamada, fabrikadaki üretime verilen aranın yerel bir tedarikçinin tesisinde çıkan yangın yüzünden kaynaklandığı belirtildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 23.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:44
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        Japon üreticinin tesisinde üretim durdu
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        Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın Çekya'daki tesisinde üretime ara verildiği açıklandı.

        Şirketten yapılan açıklamada, fabrikadaki üretime verilen aranın yerel bir tedarikçinin tesisinde çıkan yangın yüzünden kaynaklandığı aktarıldı.

        Şirket sözcüsü Tomas Paroubek, "Dün akşam üretimi durdurmak zorunda kaldık. Bu elbette üretim planımızı etkileyecek. Kesintinin ne kadar süreceği belli değil" dedi.

        Günde bin araç üreten tesiste, Şubat ayındaki aradan sonra bu yıl yaşanan ikinci kesinti yaşanıyor.

        Volkswagen bünyesindeki Skoda'nın anavatanı olan Çekya, Toyota haricinde Koreli Hyundai'nin de tesisine ev sahipliği yapıyor.

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