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HaberlerGündem3. SayfaToz ve gürültü kavgasında sopalar konuştu! - Haberler
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Toz ve gürültüden rahatsız olanlar ile yıkım işçilerinin sopalı kavgası kamerada

Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası'nın eski binasının yıkımı nedeniyle ev ve iş yerlerinde toz ile gürültüden rahatsız olduklarını belirten kişiler ve işçiler arasında kavga çıktı. Çevredekilerin ayırmasıyla sopaların da kullanıldığı kavga sona erdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Toz ve gürültü kavgasında sopalar konuştu! - Haberler
DHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi´nce kent trafiğinin rahatlatılması için 27 Nisan´da `Kızılay Meydan Projesi´ kapsamında başlatılan, Ticaret ve Sanayi Odası´nın eski binasının yıkımı sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı çevresinde ev ve iş yerleri olanlar ise yıkım sırasında toz ve gürültüden rahatsız oldukları gerekçesiyle işçilerle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.

Tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine saldıranları, çevredekiler güçlükle ayırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yıkım çalışmalarına kısa süre ara verildikten sonra devam edildi.

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