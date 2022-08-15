TOZLUYAKA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, Ali’nin babası olduğunu öğrendikten sonra tek hedefi oğluna yakın olmak olacaktır ancak Derya buna izin vermez. Sessiz savaş başlar aralarında.

Tüm okların Cemre’yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık. Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar… fakat bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.

Gerçekler bir bir ortaya çıkıyordur. Katil hata yapar. Bu hatayı ilk kim fark edecektir?