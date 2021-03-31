Trabzon'da 200 bin metrekarelik alanda sahil bandı düzenlemesine başlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Trabzon'da 200 bin metrekarelik alanda sahil bandı düzenlemesine başlanıyor

Trabzon'da 47 milyon 500 bin liralık yatırımla 200 bin metrekarelik alanda yapılacak sahil bandı düzenlenmesinin 2 yılda tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağı bildirildi.

Trabzon'da 200 bin metrekarelik alanda sahil bandı düzenlemesine başlanıyor
AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ganita-Faroz arası sahil bandı düzenlemesinin belediye binasındaki imza töreninde, Trabzon'un doğal yapısını korumuş güzide yerlerinden biri olan Ganita'nın yeniden eski günlerine dönmesi ve halk ile yerli ve yabancı turistlerin vakit geçirebilmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ganita ile Faroz bölgeleri arasındaki 200 bin metrekarelik alanda yapılacak sahil bandı düzenlemesiyle Trabzon halkı ile yerli ve yabancı turistlerin meydan, Uzunsokak, Maraş ve Kunduracılar caddelerinden yürüyerek sahile ulaşabileceklerini belirten Zorluoğlu, proje kapsamında bölgeye restoran, kafe, kütüphane, ahşap seyir terasları, iskeleler, sonsuzluk penceresi, gün doğumu ve batımı terası, yürüyüş ve bisiklet yolları, çok oyun alanı, kaykay pisti ve fitness alanlarının yapılacağını kaydetti.

"Burası bir rekreasyon alanı, bir yeşil alan, yaşam alanı ve denize ulaşabileceğimiz en yakın lokasyon." ifadelerini kullanan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Ganita-Faroz bölgesinde oluşturacağımız bu yeni alan ile 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımıza birden fazla güzellikler sunmaya gayret ediyoruz. Her kesime hitap edecek, kadını erkeği, genci yaşlısı geldiğinde güzel vakit geçirmesine imkan sağlayacak birtakım imkanlar proje içerisine yayılmış durumda. Sahil kenarında, yeşil dostu bir projedir. Projede bin 307 geniş yapraklı ağaç var. 247 iğne yapraklı, yaz kış yapraklarını dökmeyen iğne yapraklı ağacımız var. Aynı zamanda 97 bin çalı ve çok yıllık otsu bitkilerle de yine bu projeyi yemyeşil gösterecek dokunuşlarımız olacak. Çok heyecan verici, beni de çok heyecanlandıran, şehrimiz adına çok büyük kazanım olacağına inandığımız önemli bir çalışmamızdır. Uzunca bir süre projesi üzerinde çalıştık, kaliteli bir proje ortaya çıktı. Açık ihale yöntemiyle ihalesini yaptık. 47,5 milyon liralık bir sözleşme bedeli var."

Zorluoğlu, projenin bitim tarihinin 2023 yılının Şubat ayı olduğunu ancak gelecek yıl ortasında projenin bazı bölümlerini kullanmaya başlayabileceklerini bildirerek, "Bizler de orayı yakından izleyeceğiz, çalışmaları denetleyeceğiz. Çok kaliteli bir işçilikle, üst düzey bir malzemeyle orası inşallah sadece Trabzon'un değil, bölgenin en güzel sahil düzenlemesi olacak. Bu konuda iddialıyız. Tamamlandığında da inşallah sizlerle birlikte orayı gezdiğimizde bugün söylediğimiz bu sözlerin hiç de abartı olmadığını, projesinde ne gösterdiysek birebir alanda yer almış olduğunu hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Zorluoğlu, konuşmasının ardından projenin yapım ihalesinin kazanan firmanın temsilcisi Aykut Osman Uzlu ile protokolü imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME