Kazanın nasıl olduğunu anlattı

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Trabzon'da 4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün cezası belli oldu

Trabzon’da 4 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olan sürücüsü Berk H., 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Son sözleri sorulan sanık, pişmanlığını dile getirdi, vicdan azabı çektiğini söyledi.

23.10.2018 - 10:29 | Güncelleme:

Trabzon’un Yomra İlçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda 4 Temmuz 2017 tarihinde Rize’den Trabzon istikametine gitmekte olan Nurcan Çakır yönetimindeki araca çarparak karşı şeride geçen BerK H. yönetimindeki araç ardından Nihal Bülbüloğlu’nun kullandığı araca çarptı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kazada 4 kişinin ölümüne 7 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Berk H., dün son kez hakim karşısına çıktı. Sanık ve maktul yakınlarının vekilleri birer savunma yaptı.

KAZANIN NASIL OLDUĞUNU ANLATTI

Avukatların yaptığı savunmaları ardından Trabzon 1. Ağır Ceza 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berk H., son savunmasını yaptı. Berk H., vicdan azabı çektiğini, pişman olduğunu belirterek, kazada ölenlere rahmet diledi. Berk H., “Viraja girerken hızımı 60 Km düşürdüm. Virajı geçtikten sonra kırmızı bir araç gördüm. Refüje çarptı, sonra benim tarafıma kırdı ve bana çarptı. Bende direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Karşı şeride nasıl geçtiğimi hatırlamıyorum” dedi.

MAHKEME İYİ HALDEN İNDİRİM YAPTI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Aracın sürücüsü Berk H.’ye taksirli ölüme ve yaralamaya neden olmak suçundan 8 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezanın bilinçle taksirle işlendiği gerekçesiyle cezayı 10 yıl 8 ay hapse çakırdı. Mahkeme heyeti, sanığını duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezayı 8 yıl 10 ay 20 güne indirdi. Mahkeme sanığını tahliye talebinin reddine tutukluluğunun devamına karar verdi.

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