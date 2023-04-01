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Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
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Trabzon'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Trabzon'un Of ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
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DHA

Trabzon'un Of ilçesinde iskele kurulu dış cephesinde tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda tadilat için dış cephesine iskele kurulu 5 katlı apartmanın çatı katında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, binadan da siyah dumanlar yükseldi.

Binada oturanlar dışarı çıkarken, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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