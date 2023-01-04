"HARCANAN SUYU 15.89 TL İLE ÇARPIYORLARMIŞ"

"Moloz mevkisinde iş yeri sahibiyim. TİSKİ'nin faturası geldi. Bin 950 TL fatura oluşturulmuş. Bende TİSKİ'ye giderek faturada bir yanlışlık mı olduğunu sordum. Yeni alınan meclis kararına göre 42 ton su harcamışsam harcadığım suyu 15.89 TL ile çarpıyorlarmış. Bu 15.89 TL'yi katı atık bedeli olarak gösteriyorlar.

Aylık harcadığım suyun üstünden '15.89'u çarparım, ona göre sen bana katı atık bedeli verirsin' diyorlar. Dünyada böyle bir şey var mı? Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak 800 lira gibi bir ücret olarak katı atık bedeli gösteriliyor. İlçenin katı atık bedelini ben niye ödüyorum ya da ilçe benimkini neden ödüyor.

Benden zaten 484 TL talep ediyorlar ek olarak bunu niye ekliyorlar anlamıyorum. Böyle bir karar nerede görülmüş? Bu faturayı bana oluşturuyorken 15.89 katı atık bedelini benden istiyorsun, faturadaki endeksleri topladığımda bin 89'a tekabül ediyorken bana oluşturulan fatura bin 950'ye geliyor."