Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trabzon'da balıkçı esnafının katı atık toplama ve bertaraf bedeli tepkisi
ABONE OL

Trabzon'da balıkçı hali esnafının su faturasında katı atık toplama ve bertaraf bedeli tepkisi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Moloz mevkiindeki balıkçı hali esnafı, 2023 yılının ilk günlerinde gelen su faturasına yansıtılan katı atık toplama ve bertaraf bedelindeki artış miktarına tepki gösterdi. Mehmetcan Örseloğlu, "Bu faturayı bana oluşturuyorken 15.89 katı atık bedelini benden istiyorsun" dedi. Balıkçı esnaflarından Gökhan Sadıklar ise, "TİSKİ’ye gittik gerekli açıklamayı yapmalarını söyledik. Bize katı atık bertaraf bedeli 15.89 gibi bir rakamı metreküp başına ödeneceğini söylediler. Encümen öyle bir karar almış. Biz balıkçılıkla uğraşıyoruz kullandığımız ana malzeme su. Bu bizim belimizi bükecek" diye konuştu

Trabzon'da balıkçı esnafının katı atık toplama ve bertaraf bedeli tepkisi
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkiinde balıkçılık yapan esnaflar, dükkanlarına gelen su faturaları ile şaşırdı. 2023 yılının ilk günlerinde gelen su faturasını görünce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün yolunu tutan esnaflar, su faturasına yansıtılan katı atık toplama ve bertaraf bedelinin arttığını öğrendi.

İHA'nın haberine göre, ay boyunca kullandıkları su miktarının belirlenen katı atık toplama ve bertaraf bedeli ile çarpılarak faturaya yansıtıldığı öğrenen esnaflar duruma tepki gösterdi. Esnaflardan Mehmetcan Örseloğlu, faturadaki değişikliği ilişkin şunları söyledi:

"HARCANAN SUYU 15.89 TL İLE ÇARPIYORLARMIŞ"

"Moloz mevkisinde iş yeri sahibiyim. TİSKİ'nin faturası geldi. Bin 950 TL fatura oluşturulmuş. Bende TİSKİ'ye giderek faturada bir yanlışlık mı olduğunu sordum. Yeni alınan meclis kararına göre 42 ton su harcamışsam harcadığım suyu 15.89 TL ile çarpıyorlarmış. Bu 15.89 TL'yi katı atık bedeli olarak gösteriyorlar.

Aylık harcadığım suyun üstünden '15.89'u çarparım, ona göre sen bana katı atık bedeli verirsin' diyorlar. Dünyada böyle bir şey var mı? Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak 800 lira gibi bir ücret olarak katı atık bedeli gösteriliyor. İlçenin katı atık bedelini ben niye ödüyorum ya da ilçe benimkini neden ödüyor.

Benden zaten 484 TL talep ediyorlar ek olarak bunu niye ekliyorlar anlamıyorum. Böyle bir karar nerede görülmüş? Bu faturayı bana oluşturuyorken 15.89 katı atık bedelini benden istiyorsun, faturadaki endeksleri topladığımda bin 89'a tekabül ediyorken bana oluşturulan fatura bin 950'ye geliyor."

"KULLANDIĞIMIZ ANA MALZEME SU; BU BİZİM BELİMİZİ BÜKECEK"

Balıkçı esnaflarından Gökhan Sadıklar ise faturalara görünce şaşırdıklarını belirterek, "TİSKİ'ye gittik gerekli açıklamayı yapmalarını söyledik. Kullanmış olduğumuz metreküpe baktığımızda daha önceki dönemlerde kullandığımız metreküple hemen hemen aynı. Bize katı atık bertaraf bedeli 15.89 gibi bir rakamı metreküp başına ödeneceğini söylediler. Bizim tarifemiz 22.56 artı 15.89 bunu her metreküp ile çarpıp o şekilde tahsil edeceklerini söylediler. Encümen öyle bir karar almış. Biz balıkçılıkla uğraşıyoruz kullandığımız ana malzeme su. Biz düzgün bir şekilde su faturamızı ödeyen insanlarız. Bu bizim belimizi bükecek. Bizi zor durumda bırakacak" diye konuştu.

"SU OLMASA BURASI PİSLİKTEN KOKAR"

Katı atık toplama ve bertaraf bedelinin çok yüksek olduğunu Sadıklar, "2 ay önce 600-700 TL ödüyorduk şimdi iki katına çıktı. Bin 900 TL gelen arkadaşlarımız var. Zaten bu esnaf burada gelen zamlardan dolayı mağdur. Biz bunu zaten balığa yansıtamıyoruz. Sıkıntı büyük. 600-700 liralık faturam bin 400 TL gelmiş. Faturalarda 15.89 TL yazıyor biz yanlış hesaplanmıştır diye TİSKİ'ye gittik orada yazılmıyor metreküp başına 15.89 artı 22.56 ile 39 liraya tekabül ediyor. Bu miktar çok yüksek. Esnaf bunu ödeyemez. Balıkçıyız, konfeksiyoncu değiliz. Su olmasa burası pislikten batar. Nasıl olacak bilmiyoruz. İnşallah belediyemiz en kısa sürede bunu çözüme kavuşturur" şeklinde konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'Cumhurbaşkanına hakaret' kararına onama
GÜNDEM TTB Başkanı Fincancı kararına onama
Son dakika: Kendisinden boşanmak isteyen eşini ağır yaraladı!
GÜNDEM Kendisinden boşanmak isteyen eşini ağır yaraladı!
Avcılar'da işçilerin bulunduğu inşaat alanına yangın çıktı - Haberler
GÜNDEM Avcılar'da inşaat alanında yangın!
3500, 3800, 4000, 4500 ve 5000 TL maaşlar alanlar ne kadar, kaç TL yeni emekli maaşı alacak?
GÜNDEM 3500, 3800, 4000, 4500 TL emekli maaş alanlar...
Evde bakım maaşı parası 2023 | Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2023 zamlı ve yeni evde bakım aylığı maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM 2023 evde bakım maaşı açıklandı
Son dakika haberler: MHP'li Semih Yalçın'dan açıklama: Yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz! - Güncel haberler
GÜNDEM "Yeri ve zamanı geldiğinde konuşuruz!"
İşte zamlı memur maaşları
GÜNDEM İşte zamlı memur maaşları
HEMŞİRE MAAŞI 2023 HESAPLAMA: Yeni hemşire maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç paraya çıktı?
GÜNDEM Hemşire maaşları ne kadar oldu?
2023 POLİS maaşları AÇIKLANDI | Yeni ve zamlı polis maaşı ne kadar oldu? Ocak en düşük zamlı polis maaşı ne kadar?
GÜNDEM Yeni polis maaşı açıklandı!
LOZAN'IN GİZLİ MADDELERİ | TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri açıklaması! - Günün Haberleri
GÜNDEM Şentop'tan 'Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.