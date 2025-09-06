Trabzon'da bulunan 14 bin yıllık bulgular sergilenmeye başlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hülya Çalışkan Akgül öncülüğündeki ekip, kentte farklı noktalarda yüzey taramaları yaparak arkeolojik değeri olabileceği düşünülen noktaları tespit etti.

İlçedeki Koskarlı Mağarası'nda geçen yıl ilk çalışmalarına başlayan ekip, geçmişi milattan önce 12 binli yıllara kadar uzanan bulguları gün yüzüne çıkardı.

Doç. Dr. Akgül, kazılarda bulunan kolye uçları ile diğer parçaların Karadeniz'deki insanlık tarihine ışık tutacağını söyledi.

Geçen yıl yaptıkları çalışmalarda arkeoloji literatüründe pendant ismi verilen ve hayvan dişinden yapılan kolye ucu bulduklarını aktaran Akgül, "Kemik uzmanımız bu sene hangi hayvan dişinden olduğunu tanımlayacak. Kesin sonucu ancak o zaman söyleyebiliriz" dedi.

Akgül, kolye ucunun oldukça güzel bir şekilde işlendiğini vurgulayarak, "Dişin köküne bir delik açılmış pendant olarak kullanılmış. Bir diğer kolye ucu olarak nitelendirdiğimiz buluntu ise hayvan boynuzundan yapılmış. Olasılıkla geyik olarak tanımladı uzmanımız. Günümüzde şimdi Trabzon Müzesi'nde herkesin görebileceği bir biçimde sergileniyor" diye konuştu.

Bulguların söz konusu dönemlere ait bireysel eşyaların bir göstergesi olduğuna işaret eden Akgül, "İlk kazı sezonunda bunları bulmuş olmak bütün ekip için çok sevindirici bir durumdu. Bu buluntuların geldiği tabakayı yaklaşık milattan önce 12 bin 500 ve 12 bin 250 yılları arasında tarihlendirdik." ifadelerını kullandı. KAZI EKİBİ ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLADI Akgül, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 15 kişilik ekibin mağara ve çevresinde sürdürdüğü kazıların bu yıl yeniden başladığını belirtti. Çalışmaların ekim sonuna kadar devam etmesini beklediklerini aktaran Akgül, kazılarda ulaşılan tabakaların analizleri sonucunda Epipaleolitik Dönem'e ulaşıldığını vurguladı. Akgül, Koskarlı Mağarası'ndaki bulgularla bölgede bilinen tablonun dışına çıkıldığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Geçen seneki kazılarımızda moloz olarak nitelendirdiğimiz birikintiyi geçtik ve erken dönemde yaşanılan bu ilk kültür tabakasına ulaştık. Oradan elde ettiğimiz Karbon-14 tarihlerimiz var artık. Bu tarihler yaklaşık olarak milattan önce 12 bin 500 ile 12 bin 250 aralığını veriyor bize. Arkeoloji literatüründe Epipaleolitik olarak isimlendirdiğimiz bir dönem. Söz konusu dönemle ilgili çalışmalar çoğunlukla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Karadeniz havzası ve Türkiye sınırları içinde kalan bölgede bu döneme dair ek bir veri yoktu. İlk defa Koskarlı Mağarası ile söz konusu dönemle ilgili olarak bilinen tablonun dışına çıkılmış oldu."