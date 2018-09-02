Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 9 puan toplayan Galatasaray, Trabzon deplasmanında dağıldı. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Medical Park'taki mücadelede son düdüğün ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş çılgına döndü.
Trabzonsporlu taraftarlarla tartışan Hasan Şaş'ı Ümit Davala ve Yener İnce zor sakinleştirdi. Hasan Şaş'ın sakinleşmesinin ardından olayların koridorda da devam ettiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların bulunduğu kale arkasındaki taraftarlarla Hasan Şaş'ın tartışmasının ardından Fatih Terim de sinirlerine hakim olamadı. Bunun üzerine Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman deneyimli çalıştırıcının yanına gitti ve Terim'i sakinleştirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ