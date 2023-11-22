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        Haberler Gündem Trafik Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Trabzon'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Trabzon'da şarampole devrilen otomobildeki Barış Türkan ile Ali Muratoğlu hayatını kaybetti, sürücü Ali Cemal Su ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:39
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        Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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        Trabzon'da otomobil, şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Akçaabat ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Su (64) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

        Otomobildeki Barış Türkan (45) hayatını kaybetti, sürücü Su ile Ali Muratoğlu (43) ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muratoğlu, kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri trabzon
        #Akçaabat
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