Süper Lig´de bu sezon şampiyonluğu son haftalarda rakibi Medipol Başakşehir´e kaptıran ve ligi ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası´nda ise şampiyonluğa ulaşarak 2019-2020 sezonunu bir kupa ile tamamladı. 10 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası´nda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin başarısının yankıları kentte sürerken, yerel gazeteler kupa mutluluğunu `İşte gerçek şampiyon´ başlıklarıyla okuyucularıyla paylaştı.

Sonnokta gazetesi, "İşte gerçek şampiyon", "Ligdeki hesapları kupada tutmadı, Trabzonspor zafere ulaştı"; Kuzey Ekspres gazetesi, "İşte gerçek şampiyon", "Ziraat Türkiye Kupası´nda zafer Trabzonspor´un oldu"; Taka gazetesi, "İşte gerçek şampiyon", "Trabzonspor´un Süper Lig şampiyonluğunu masabaşı operasyonlarıyla çaldılar ancak Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası´nda kimin şampiyon olduğunu gösterdi"; Günebakış gazetesi, "Şampiyon Trabzon", "9´uncu kez Türkiye kupasını kazandık"; Karadeniz gazetesi, "Kupa bize çok yakıştı", "Hasret bitti. Alanyaspor´u Atatürk Olimpiyat Stadı´nın çimlerine gömen Trabzonspor, 10 yıl süren Türkiye kupası özlemini dindirdi" başlıklarına yer verdi.