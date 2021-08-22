Şimdi teknik ekip 2 aylık bir çalışma sonrası uçağın parçalarını birleştirecek. Daha sonra da başka bir ekip çalışmalara başlayacak ve yaklaşık 8 ay içerisinde burada havalimanı konsepti yaptığımız alanda uçağı pide salonunu olarak hizmete sunmuş olacağız. Çok heyecanlıyız.