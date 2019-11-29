Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemTrabzon'da yabancı plakalı araçta ele geçti: 26 kilo - Haberler

Trabzon'da yabancı plakalı araçta ele geçti: 26 kilo

Trabzon'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda, piyasa değeri 8 milyon TL olduğu belirtilen 26 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Yabancı plakalı araca zulalanan uyuşturucu ile ilgili araçta bulunan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

trabzon uyuşturucu

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine su kuyuları mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araçta dedektör köpek Roma ile arama yaptı.

 

Yapılan aramada aracın ön göğüs boşluğunda bulunan gizli bölmede piyasa değeri yaklaşık 8 Milyon TL olduğu belirtilen 26 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan K.R., J.S.G. ve Z.H. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Memuriyete girişte güvenlik soruşturmasına iptal
GÜNDEMMemurun güvenlik soruşturmasına iptal
Son dakika... Salda Gölü'nde önemli gelişme! Mahkeme "ret" dedi! - Haberler
GÜNDEMSalda Gölü'nde önemli gelişme! Mahkeme "ret" dedi!
MEB 2020 Sömestr tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün olacak?
GÜNDEMMEB 2020 Sömestr tatili ne zaman?
Bursa Cuma namazı kaçta? 29 Kasım Diyanet Bursa Cuma namazı saati
GÜNDEM29 Kasım Bursa cuma namazı kaçta?
İzmir Cuma namazı saat kaçta? 29 Kasım İzmir Cuma saati
GÜNDEMİzmir Cuma namazı saati
Son dakika! Ceren Damar davası başladı! Katil zanlısı için istenen ceza belli oldu! - Haberler
GÜNDEMKatili için istenen ceza!
Son dakika... İbrahim Kalın Deutsche Welle'de Sebastian'a konuştu
GÜNDEMİbrahim Kalın Deutsche Welle'e konuştu
Diyarbakır'da araba kullanırken dili boğazına kaçmıştı! O anları anlattı - Haberler
GÜNDEMPolisler kurtarmıştı! O anları anlattı!
Tartıştığı kapıcı silahla vurdu - Haberler
GÜNDEMKapıcıyı böyle vurdu
E-okul öğrenci giriş sayfası 2019! E okul veli bilgilendirme sistemi açılış sayfası! Velilere uyarı geldi
GÜNDEME-okul öğrenci giriş sayfası 2019!
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X