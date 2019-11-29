Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine su kuyuları mevkiinde durdurulan yabancı plakalı bir araçta dedektör köpek Roma ile arama yaptı.

Yapılan aramada aracın ön göğüs boşluğunda bulunan gizli bölmede piyasa değeri yaklaşık 8 Milyon TL olduğu belirtilen 26 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan K.R., J.S.G. ve Z.H. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.