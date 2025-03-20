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        Haberler Gündem Güncel Trabzon'da yağmurun ardından çatlaklar oluştu | Son dakika haberleri

        Trabzon'da yağmurun ardından yolda derin çatlaklar oluştu

        Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası beton yol ve çevresindeki istinat duvarında derin çatlaklar ve çökmeler oluştu. Çevre sakinleri endişeye neden olan yol ve çevresinde önlem alınmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:38
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        Trabzon'da yağmurun ardından çatlaklar oluştu
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        Trabzon'da sağanak sonrası beton yol ve çevresindeki istinat duvarında derin çatlaklar ve çökmeler oluştu.

        Ortahisar ilçesinin Uğurlu Mahallesi’nde beton yol üzerinde 2 ay önce başlayan irili ufaklı çatlaklar, son günlerde etkisini sürdüren sağanak sonrası genişledi.

        Yolun birçok bölümünün yanı sıra çevresindeki istinat duvarında da oluşan çökme ve çatlaklar, mahalle halkında endişeye neden oldu.

        Uğurlu Mahallesi Muhtarı Bilal Kapucu, yağışların ardından kayma ve çökmelerin oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Bu bölgedeki vadide, üst kısımlardaki arazilerde önceden bağ, bahçe ve tarlalar vardı. O yıllarda insanlar tarlalarından çıkan taşları kanallara doldurur, yer altı su kanalları yaparlardı. Sonraki yıllarda fındıklar dikildi. Fındık dikiminden sonra, o suyu emen kanallar yok oldu. Yamaç bölgeler ve toprak kalınlığı yüksek aynı zamanda alt tabaka da sert değil. Yağmurlu havalarda da kaymalar ve çökmeler oluşuyor. Buradan geçen derenin debisi yüksek, yolun altı da boş, yol dar ve kenara ev yapılmış. Yolda bu hale gelmiş. Devletin tüm kurumlarınca buraya müdahale edilmesi lazım. AFAD bence buraya el atmalıdır" diye konuştu.

        Şeref Birinci, çatlakların giderek büyüdüğünü belirterek, "2 yıldır burada oturuyorum. 5-6 yıl önce de duvarlar yapıldı. Burada hiç çatlak yoktu. Yan tarafta bir göçme olmuştu, belediye oraya taş duvar ördükten sonra kayma olayı durdu. 3-4 ay önce kılcal çatlaklar şeklinde oluşmaya başladı. Sonra kılcal çatlaklar genişleyerek bu hale geldi. Bu yol köyün en fazla kullanılan yolu, servis araçları geçiyor. Alternatif yol yok. Sabah ve öğlen 3 servis, belediye araçları, çöp araçları ve vatandaşların sürekli kullandığı aktif bir yol. Tehlike arz ediliyor" ifadelerini kullandı.

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        #ortahisar
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