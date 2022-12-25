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Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım 

DHA

Rekortmen ikizlerin hedefi milli takım 


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)TRABZON'da tek yumurta ikizi Kırhan ve Kadirhan Yılmaz (13), yüzmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'na birlikte katılan ikizlerden Kırhan, kategorisinde 100 metre kelebek stilde 57,80 derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, Kadirhan ise 100 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu oldu. Başarılarına yenilerini ekleme gayretiyle çalışan ikizler, 15 yaşlarına ulaştıklarında milli takım formasıyla kulaç atmayı hedefliyor. 
Yomra ilçesinde faaliyet gösteren Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımı sporcularından tek yumurta ikizi olan Kırhan ve Kadirhan Yılmaz, çocuk yaşta başladıkları yüzme sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Geçmişte katıldıkları birçok şampiyonada dereceleri bulunan ikizlerinden Kırhan Yılmaz, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenen `Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası´nda `50 metre serbest´, `100 metre karışık´ ve `50 metre kelebek´ stilde Türkiye şampiyonu olurken `100 metre kelebek´ stilde 57, 80 dereceyle Türkiye rekoru kırdı. Kadirhan Yılmaz da ikiziyle birlikte katıldığı şampiyonada `100 metre serbest´ stilde Türkiye ikincisi, ´50 metre serbest´ stilde de Türkiye 4´üncüsü oldu. Başarılarına yenilerini ekleme gayretiyle çalışan ikizler, 15 yaşlarına ulaştıklarında milli takım formasıyla kulaç atmayı hedefliyor. 
`ORTAK HAYALİMİZ BİRLİKTE MİLLİ TAKIMA GİTMEK´
Yüzmeyle 4 yaşında tanıştıklarını söyleyen tek yumurta ikizlerinden Kadirhan Yılmaz, "Son şampiyonada branşlarda karışık, serbest ve 100 metre sırt üstü yüzdüm. 100 metre serbestte Türkiye 2´ncisi, 50 metre serbest stilde de Türkiye 4´üncüsü oldum. Kendi adıma bekleneni çok veremedim ama daha çok çalışacağım. İkizimle hiç ayrılmadık. Aynı okula gittik aynı odada uyuduk, aynı sıralarda oturduk, aynı kulvarda bile yüzdük. Şimdiki hedefimiz milli takım. İnşallah orada da beraber olacağız" diye konuştu.
'REKABET EDİYORUZ'
İkiz kardeş olmanın kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Kırhan Yılmaz da, "Kardeşim de güzel sonuçlar elde etti. Hatta 3x100 serbest bayrak yarışını onun sayesinde kazandık. O olmasaydı biz büyük ihtimalle bayrak yarışında birinci olamayacaktık. İkiz olmamızın avantajı çok yüksek. Birimizin morali bozulunca diğerinin moralini yükselebiliyoruz ve yarışlar güzel geçebiliyor. Birbirimizle rekabet ediyoruz. Hatta bayrak yarışında beni geçiyordu. 100 serbestte beni geçmeyi planlıyordu ama bir gün geçecek, biliyorum. Birimiz kötü yüzdüğünde diğerimiz iyi yüzdüğünde hemen motive oluyoruz. Birimiz iyi yüzünce ben de yüzeceğim diyorsun. Ortak hayalimiz beraber iyi dereceler çıkartıp beraber milli takıma gitmek. Ülkemizin bayrağını birlikte dalgalandırmak. Ülkemizi birlikte temsil etmek istiyoruz" dedi.
'REKABETLERİ TAKIMA YANSIYOR'
İkiz sporcularıyla 4 yıldır çalıştıklarını söyleyen Yeşilova Spor Kulübü yüzme takımının antrenörü Reha Mazlum ise kardeşlerin birbirinden ayrılmadığını ve rekabet halinde olduklarını belirtti. Daha önce ikiz sporcu çalıştırmadığını söyleyen Mazlum, "Farklı bir duygu. Hala bazen isimlerini karıştırıyorum. Saç ve yüz ifadelerinden ayırt edebiliyorum. İkizler kendi aralarındaki rekabeti iyi yönde değerlendirip başarılarını devam ettiriyor. İkizlerin rekabeti de takıma yansıyor. İkizler beraber milli takıma katılabilirse Trabzon için ilk, Türkiye için de nadir olaylardan birisi olacaktır. Daha önce milli takımda ikiz sporcu duymadım. Eğer olursa bizim için güzellik olacaktır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-25 10:24:34

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