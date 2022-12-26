Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçına moralli hazırlanıyor

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Süper Lig´in 15´inci haftasında sahasında Fenerbahçe´yi 2-0´lık skorla deviren bordo-mavililer, moralli bir şekilde Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 15´inci haftasına oynadığı zorlu Fenerbahçe derbisinden 2-0´lık skorla sahasından galip ayrılarak moral depoladı. Kazandığı 3 puanla ligin beşinci sırasına yükselen bordo-mavililer, 16´ncı hafta karşılaşması olan Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan Karadeniz ekibi, dinamik ısınma, 5´e 2 çalışma, geniş alan oyunları ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, 28 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul´a hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-12-26 16:36:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.