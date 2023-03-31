Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev alev yandı

Sinan UÇAR/TRABZON, (DHA)TRABZONGümüşhane kara yolunun Zigana Dağı Geçidi'nde polisleri taşıyan otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize'den Malatya'ya göreve giden polis memurlarını taşıyan otobüs, gece saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolu Zigana Dağı Geçidi Hamsiköy mevkisine geldiğinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Otobüsteki polisler tahliye edilirken, yoldan geçen bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Otobüsün alev alev yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Maçka Sinan UÇAR
2023-03-31 09:55:29
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