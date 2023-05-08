Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA´ya ödül



Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) '2022 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Demirören Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bürosu muhabiri Selçuk Başar, `Haber Fotoğrafı´ ve 'hizmet ödülü' kategorilerinde 2 ödülün sahibi oldu.

TGC tarafından geleneksel olarak düzenlenen `2022 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması' için ödül töreni yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi´nde düzenlenen törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti ve CHP milletvekili adayları, gazeteciler ile aileleri katıldı.

BAŞAR'A İKİ ÖDÜL

37 eserin jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada, `Haber Fotoğrafı´ kategorisinde İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Karadeniz müziği eserleriyle tanınan müzisyen Sait Uçar'ın Trabzon'un Maçka ilçesindeki cenaze töreni sırasında tabutun konulduğu inşaat malzemesinden yapılan sehpayı konu alan haberde çektiği fotoğrafla; Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Selçuk Başar ödüle layık görüldü. Meslekte 20´nci yılını dolduran Başar, aynı zamanda `Hizmet Ödülü´ almaya da hak kazandı. Başar, ödüllerini CHP Trabzon İl Başkanı Nurcan Aşcı Demiröz ve meslektaşı İpek Cansel Kıyak Şahin'den aldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN

2023-05-08 20:57:32



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