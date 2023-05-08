Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 2-0



Fatih TURAN / TRABZON,(DHA)-STAT: Medical Park

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Larsen (Dk. 90 Serkan), Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Bardhi, Doğucan Haspolat, Hamsik (Dk 74 Abdülkadir), Arif Boşluk (Dk. 66 Visca), Umut Bozok (Dk 90 MArkovic), Gomez (Dk. 74 Gbamin)

MKE ANKARAGÜCÜ: Gökhan Akkan Arda Kızıldağ, Mujakic, Atakan (Dk. 56 Beridze) (.Dk 77 Fıratcan), Kitsiou, Dokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 76 Tasos), Hanousek, Emre Kılınç (Dk 87 Pedro), Zahid (Dk 46 Diack), Sowe

GOLLER: 45+1 ve Dk. 62 Umut Bozok (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Doğucan (Trabzonspor) Taylan (Ankaragücü)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 10 Kitsiou, Tolunay Kafkas (TD) (Ankaragücü)Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo mavili takım, 5 haftalık aranın ardından galip gelerek puanını 48'e yükseltti. 10'uncu dakikda Ankaragücü 10 kişi kaldı. Kitsiou, Hamsik'e yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun ardından sahaya girerek itiraz eden Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da kırmızı kartla tribüne gönderildi.

22'inci dakikada gelişen sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Arif ortasını yaptı. Arka direkte Bardhi'nin sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

37'inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Gomez'in ortası savunmadan döndü. Ceza alanı dışından Bardhi'nin sert şutunda top auta çıktı.

45+1'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bartra'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok'un yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

59'uncu dakikada Trabzonspor savunmanın uzaklaştırmadığı top, Taylan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Doğucan pasını Umut Bozok'a verdi. Umut yaptığı vuruşla topu kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

85'inci dakikada Doğucan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Gökhan, iki hamlede kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Konyaspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. İç sahada ilk kez takımının başında yer alan Hırvat teknik adam; kırmızı kart cezalısı Bakasetas'ın yerine Gomez'e, Trezeguet'in yerine Arif Boşluk'a, Siopis'in yerine de Larsen'e görev verdi.

BORDO-MAVİLİ EKİPTE 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Siopis, Trezeguet, Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas Ankaragücü karşılaşmada görev alamadı.

ARİF BOŞLUK İLK KEZ

Bjelica, ilk 11'de sürpriz yaparak, Karadeniz ekibinin alt yapısından yetişen Arif Boşluk'a ilk 11'de forma şansı verdi.

ABDÜLKADİR VE VISCA 2 MAÇ SONRA

Bordo mavili ekipte sakatlıktan yeni çıkan oyuncular Visca ve Abdülkadir Ömür de yedek kulübesinde yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken tribünlerde yer yer boşluk oldu. Konuk takım taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, takımları adına karşılıklı tezahüratlarda bulunarak dostluk rüzgarı estirdi.

SERKAN ASAN 1 YIL SONRA

Trabzonspor'un sağ bek oyuncularından Serkan Asan, geçtiğimiz sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Altay maçında sakatlanmış ve menüsküs ameliyatı olmuştu. Serkan Asan aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından ilk kez bir maçın 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Bu sezon ilk kez kadroya giren Serkan Asan, hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

KAZANCI UNUTULMADI

Trabzonspor, geçen hafta yaşamını yitiren medya merkezinde görevli Alaattin Kazancı'yı da unutmadı. Stadyum ekranlarında fotoğrafı da yer alan Kazancı 'Seni utumyacağız' anonsuyla da anıldı.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2023-05-08 22:12:10



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