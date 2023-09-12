Güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği arbede, park yeri tartışmasından çıkmış

Olay, 9 Eylül´de KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin acil servisi önünde meydana geldi. Yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen M.U. (25) ve M.T. (24), iddiaya göre tedavi yapılan alana girmek istedi. İçlerinden birinin alkollü olduğu belirtilen şüpheliler, içeri girmekte ısrar edince, hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Şüphelilerle güvenlik görevlileri ve hastane polisi arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Şüphelilerden biri, güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne vurup, itti. Sağlam, aldığı darbenin ardından eliyle göğsünü tutup, yere yığıldı. Yüzüstü yere düşen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sağlam'a acil servisteki doktorlar ilk müdahalede bulundu. Sağlam'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık personelinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Sağlam, yoğun bakıma alındı. Arbede ve güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Sağlam'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

2 ŞÜPHELİ SERBEST