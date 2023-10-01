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        Trabzon´da sağanak; yollar göle döndü (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:32 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:32
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        Trabzon´da sağanak; yollar göle döndü (3)
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        SUBASANEVLERDE MAHSUR KALANLAR İTFAİYE YARDIMI İLE ÇIKARTILDI

        Trabzon'da sağanak sonrası su baskını yaşanan cadde ve evlerdeki tahliye ve temizlik çalışmalarına başlandı. Ekipler, yoğun yağışla gelen çöp ve toprağın tıkandığı mazgal ve kanallara müdahale edip, suyun etkisinin artmasını önledi. Sürmene´nin Çamlıca Mahallesi 8 katlı Alsen Apartmanı´nda giriş katlar sular altında kaldı. Evlerde bulunan 12 vatandaş itfaiye yardımı ile üst katlardaki evlerin balkonlarından çıkartıldı. Bina içinde ve çevresinde su tahliye çalışmalarına başlandı. Su baskını nedeniyle Çamlıca Mahallesinde güvenlik amaçlı elektrik verilmedi. 

        BAŞKAN ÜSTÜN: 'ŞÜKÜR Kİ IRMAKLARIMIZ, DERELERİMİZ TAŞIP İLÇE İÇERİSİNE BASMADI

        Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe merkezinde iş yeri ve binalarda su baskınları yaşandığını belirterek, "Saat 5,5- 6 civarlarında yaklaşık 40-45 dakikalık süre zarfında yağan yağmur ilçemiz içerisindeki iş yerlerinde, binalarda su baskınlarına neden oldu. Şu anda temizlik çalışmaları kapsamında suyu boşaltma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. TİSKİ´nin vidanjörlerini çağırdık. Onlarda geldi. Şükür ki can kaybı gibi bir konumuz söz konusu değil. Ama maddi hasar var. İş yerlerini su bastığı için oradaki hem gıda maddelerinde hem de elektronik maddelerde zarar olduğu tespit ediliyor. Bunların da tespitlerine başlanacak. Çok kısa sürede aşırı yağan yağmurla gerçekleşen bir durum. Şükür ki ırmaklarımız, derelerimiz taşıp ilçe içerisine basmadı ama mahalle yollarından aşağıya gelen yağmur suları neredeyse dere gibi su getirdi. Yukarıdaki mahallelerimizden henüz olumsuz bir şey gelmedi. Sahil kesiminde etkili olan bir yağmur. Sadece bir mahallemizden heyelan olduğuna dair haber geldi" dedi.

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