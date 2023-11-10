Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

STAT:Papara Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 90 Benkovic), Baniya (Dk. 82 Enis Destan), Denswil, Larsen, Berat Özdemir (Dk. 46 Bakasetas), Mendy, Pepe, Abdülkadir Ömür, Visca (Dk. 69 Trezeguet), Onuachu

KONYASPOR: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Bruno Paz), Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Soner Dikmen, Uğurcan Yazğılı (Dk. 89 Cebrail Karayel), Muric (Dk. 68 Prip), Cicaldau (Dk. 89 Yunus Mallı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 68 Oliveira)

GOLLER: Dk. 59 ve 85 Onuachu (Trabzonspor) - Dk. 77 Prip (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Onuachu (Trabzonspor) - Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Calvo (Konyaspor)

Süper Lig´in 12´nci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini 59 ve 85'inci dakikalarda Onuachu kaydetti. Konyaspor'un ise tek golünü 77'nci dakikada Prip attı.

10´uncu dakikada Trabzonspor atağında yön değiştiren topu yakalayan Konyasporlu Moreno, ceza sahası dışında uzak mesafeden kalenin sağına doğru vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

20´nci dakikada Berat´ın ceza sahası dışından kaleye doğru havalandırdığı topu uzaklaştırmak isteyen Adil, topa kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onuachu´nun ceza sahası içinden sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

28´inci dakikada sol kanatta gelişen Konyaspor atağında Uğurcan topu ceza sahasının köşesindeki Cikalleshi´ye pas verdi. Cikalleshi´in kalenin ters köşesine gönderdiği topa yerden vuruş yapan Calvo´nun şutunda top üst direğe çarparak sahaya geri döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49´uncu dakikadaKonyaspor´un atağında topu orta sahada karşılayan ve rakip alana hızla giren Pepe, kaleye yakın mesafede topu ceza sahasını solundaki Onuachu´ya gönderdi. Nijeryalı oyuncunun şutunda topu kaleci Bernardoni kornere çeldi.

59'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Topla sağ kanattan ceza sahası önüne ilerleyen Pepe, pasını ceza alanındaki Visca´ya gönderdi. Calvo´ya çarparak seken topu önünde bulan Onuachu´nun ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti: 1-0.

77'nci dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Trabzonsppor ceza sahasındaki Baniya´nın Mehmet Can´a gönderdiği pası görerek topu yakalayan Oliviera, ceza sahası sol uzak köşesinden topu kaleye doğru havalandırdı. Ceza sahası içinde yüksekten gelen topa havalanan Prip´in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

85´inci dakikada Trezeguet´in sol kanattan ortaladığı topu alan Enis kaleye doğru şutunu çekti. Savunmadan geri dönen topta Enis topu kale önüne doğru yüksekten gönderdi. Kale önündeki Onuachu sıçrayarak topa yaptığı ters vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşma, Trabzonspor´un 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

AVCI´YLA SERİYE DEVAM

Trabzonspor, Alanyaspor maçıyla başlayan ikinci Abdullah Avcı döneminde çıktığı 4´üncü karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı´yla birlikte istikrar yakalayan bordo mavililer, Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarından 3 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

AVCI´DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynadığı Fenerbahçe maçı kadrosunda tek değişiklik yaptı. Sarı kart cezası bulunan Eren yerine Larsen´e forma veren Avcı, bu maçta da Visca´ya sol kanatta, Pepe´ye ilk 11´de sağ kanatta görev verdi. Bordo mavililerde ayrıca sakatlıkları bulunan Orsic, Hüseyin ve Umut Bozok kadroda yer almadı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Takımın sezondaki performansı nedeniyle tribünlerden uzaklaşan taraftarların, Fenerbahçe galibiyeti sonrası maça ilgi göstermesi bekleniyordu. Hafta boyunca Trabzonspor´un yaptığı çağrılara kulak vermeyen taraftarları, takımlarını Papara Park´ta kısmen yalnız bıraktı. Taraftar grupları maraton tribünü doldurup marşlarla takımlarını desteklerken toplamda 22 bin 55 bilet satıldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK UNUTULMADI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün 85´inci ölüm yıldönümünde oynanan müsabakada, bordo-mavili taraftarlar Atatürk´ü unutmadı. Tribünlerde Atatürk´ün sözünün yer aldığı pankart ve fotoğrafının bulunduğu afişler yer aldı.

YUSUF EMİR BOLAT SEREMONİDE

Bursa´da uğradığı biber gazlı saldırısının ardından sağlığına kavuşan Yusuf Emir Bolat, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan´ın daveti üzerine Konyaspor maçı için kente geldi. 9 yaşındaki Bolat, maç öncesi başkan Doğan ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildikten sonra müsabakada seremoniye çıktı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

2023-11-10 22:37:42