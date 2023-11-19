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        Ultra Sümela Patika Yarışları nefes kesti

        TrabzonBüyükşehir Belediyesi spor etkinlikleri kapsamında 'Ultra Sümela' adlı patika yarışı düzenlendi. İlk kez gerçekleştirilen uzun ve orta mesafe yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:00
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        Ultra Sümela Patika Yarışları nefes kesti
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        TrabzonBüyükşehir Belediyesi spor etkinlikleri kapsamında 'Ultra Sümela' adlı patika yarışı düzenlendi. İlk kez gerçekleştirilen uzun ve orta mesafe yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

        Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Ultra Sümela Koşusu', Maçka ilçesinde Tarihi Sümela Manastırı'nın da içinde bulunduğu Altındere Vadisi Milli Parkı'ndaki parkurda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayıp, 17.00'da tamamlanan organizasyonda; 55 kilometrelik 'Ultra Sümela' uzun mesafe ve 18 kilometrelik 'İyi ki Varsın Eren' isimli orta mesafe patika yarışlarına ulusal ve uluslararası sporcular da ilgi gösterdi. Orta mesafe koşusu 5, uzun mesafe koşusu ise 10 saat sürerken, bu süre zarfında renkli görüntüler de ortaya çıktı.

        'TANITIM VE BAŞLANGIÇ'

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu spor organizasyonlarına önem verdiklerini belirterek, "Ultra Sümela Trail Koşusu'nu bu yıl tanıtım ve başlangıç olarak planladık. Planlanan koşular 55 kilometre `Ultra Sümela´ ve 18 kilometre `İyi Varsın Eren´ sloganlarıyla gerçekleştirildi. Bu etkinlikle şehrimizin spor turizmi açısından ne denli bir potansiyele sahip olduğuna bir kez daha şahit olduk. Ultra Sümela koşusu, Maçka Altındere Vadisi ve Sümela gibi bir coğrafyada oluşturulan harika parkurla önümüzdeki yıllarda şehrimiz ve bölgemiz için vazgeçilmez spor faaliyetleri arasında yerini alacaktır" dedi.

        ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

        'Ultra Sümela Koşusu' erkekler genel klasmanda Kemal Kukul, 'İyi ki Varsın Eren Koşusu' erkekler genel klasmanda Emrah Çalışkan, aynı koşuda kadınlar genel klasmanda ise Nermin Yavru birinci oldu. Yarışmada diğer kategoride başarı elde eden katılımcılar, kupa ile ödüllendirildi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon -

        2023-11-19 11:55:13

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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