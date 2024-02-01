Metin Lokumcu davasında, 2'nci keşif talebine mahkemeden ret ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011'deki mitingi öncesi çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu´nun (55) sıkılan biber gazıyla fenalaşıp ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davada, sunulan olay yerinde keşif talebi, mahkeme tarafından 2'nci kez reddedildi. Karar duruşması için dava 11 Haziran'a ertelendi.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011'deki mitingi öncesi çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu´nun (55) sıkılan biber gazıyla fenalaşıp ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davada, sunulan olay yerinde keşif talebi, mahkeme tarafından 2'nci kez reddedildi. Karar duruşması için dava 11 Haziran'a ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, hastanede öldü. Olayla ilgili, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurulup, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SON TANIKLARIN DİNLEMESİNDEN VAZGEÇİLDİ

Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 12'nci duruşmaya; Metin Lokumcu'nun ailesi, avukatları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mahkeme heyeti tarafından, taraf avukatlarının da görüşleri alınıp davanın dinlenmesi beklenen son tanıklarının dinlenmelerinden vazgeçildi.

KEŞİF TALEBİNE 2'NCİ RET

Metin Lokumcu´nun ailesinin avukatları, duruşmada olay yerinde keşif taleplerini mahkeme heyetine yeniden sundu. Avukat Meriç Eyüboğlu, "Olay yerinde hala bir keşif yapılmadı, bu hususun eksik kaldığını düşünüyorum. Bu yapılmadığı sürece, yaşananlar, olay yerinde izlenmedikçe zihinlerde canlandırmanın mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. Daha önceden de söz konusu olan bu talebin kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

Polislerin avukatları da olay anındaki kaotik ortamın tekrar canlandırılamayacağı görüşünde bulunarak, keşif talebinin reddedilmesini istedi. Avukat beyanlarının ardından kısa bir ara verilen duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, 2'nci kez yapılan keşif talebinin reddine hükmedip, davayı karar duruşması için 11 Haziran'a erteledi.