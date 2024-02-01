Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
,Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
,Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün saat 18.00´de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve pas çalışması ile 5´e 2 gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN
2024-02-01 20:58:54
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