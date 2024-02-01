Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

,Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün saat 18.00´de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve pas çalışması ile 5´e 2 gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-02-01 20:58:54