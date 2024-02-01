Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon, pas çalışması ile 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi.

        Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Yer yerinden oynayacak!
        Yer yerinden oynayacak!
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        O peçete açık artırmada!
        O peçete açık artırmada!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da 8 yıl geçirdi
        Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da 8 yıl geçirdi
        Abdülkadir Ömür´ün yeni adresi Hull City
        Abdülkadir Ömür´ün yeni adresi Hull City
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 2,5 milyon avro bedelle Hull City'ye transfe...
        Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 2,5 milyon avro bedelle Hull City'ye transfe...
        Metin Lokumcu davasında, 2'nci keşif talebine mahkemeden ret
        Metin Lokumcu davasında, 2'nci keşif talebine mahkemeden ret
        Özkan Sümer Futbol Akademisinde bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Özkan Sümer Futbol Akademisinde bilgilendirme toplantısı yapıldı