Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon, pas çalışması ile 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi.

Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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