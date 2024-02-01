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        Abdülkadir Ömür´ün yeni adresi Hull City

        ,Trabzonspor altyapısından yetişerek 2016 yılında ilk kez bordo-mavili formayı giyen Abdülkadir Ömür´ün yeni adresi Hull City oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 01.02.2024 - 19:20
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        Abdülkadir Ömür´ün yeni adresi Hull City
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        ,Trabzonspor altyapısından yetişerek 2016 yılında ilk kez bordo-mavili formayı giyen Abdülkadir Ömür´ün yeni adresi Hull City oldu.

        Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Hull City´e 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Abdülkadir Ömür ile ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır."

        Öte yandan, Abdülkadir Ömür, bir süre önce Trabzonspor´da kadro dışı kalmış ve antrenmanlarını takımdan ayrı sürdürüyordu. Uzun zamandır Trabzonspor ile Hull City arasında süren transfer görüşmelerine dün nokta koyulurken Abdülkadir Ömür´ün kariyerinde de yeni bir sayfa açılmış oldu.

        Trabzonspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki oyuncu ilk maçını 2016 yılında henüz 17 yaşındayken Türkiye Kupası maçında Adanaspor ile oynanan maçta giymişti. Abdülkadir Ömür, Süper Lig´de ilk formayı ise 12 Aralık 2016´da Başakşehir ile oynanan maçın ikinci yarısında giydi. Bordo-mavili forma ile bugüne kadar 211 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bu maçlarda 25 gol ve 36 asistlik bir performans sergiledi.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-02-01 19:08:18

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