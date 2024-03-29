Bakan Uraloğlu: Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Çok güzel bir kadromuz var. İnşallah hizmetkarınız ve güçlenmiş bir şekilde de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Buradaki kalabalığa seslenen Bakan Uraloğlu, belediye başkan adaylarına destek istedi. Uraloğlu, “Burada da görüyorsunuz çok güzel bir kadromuz var. İnşallah hizmetkarınız ve güçlenmiş bir şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'umuza, Arsin’imize verdiği değeri hepimiz biliyoruz gerçekten. Onun için bütün Türkiye'deki sonuçları takip ederken Trabzon'u mutlaka ayrı bir şekilde takip eder, Trabzon'a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. İşte şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi Trabzon'umuza da Arsin’imize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla hizmet edeceğiz” diye konuştu.