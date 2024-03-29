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        Bakan Uraloğlu: Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çok güzel bir kadromuz var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:20 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:25
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        Bakan Uraloğlu: Güçlenmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Çok güzel bir kadromuz var. İnşallah hizmetkarınız ve güçlenmiş bir şekilde de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Buradaki kalabalığa seslenen Bakan Uraloğlu, belediye başkan adaylarına destek istedi. Uraloğlu, “Burada da görüyorsunuz çok güzel bir kadromuz var. İnşallah hizmetkarınız ve güçlenmiş bir şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'umuza, Arsin’imize verdiği değeri hepimiz biliyoruz gerçekten. Onun için bütün Türkiye'deki sonuçları takip ederken Trabzon'u mutlaka ayrı bir şekilde takip eder, Trabzon'a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. İşte şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi Trabzon'umuza da Arsin’imize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha fazla hizmet edeceğiz” diye konuştu.

        ‘YOL KONUSUNU GÜNDEMİNİZDEN ÇIKARACAĞIZ’

        Arsin halkının bazı noktalarda yatırım beklediğini bildiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Santa Yolu’nu yapacaklarını müjdeleyerek, “Ben 2004 yılında Trabzon'da görev yaptım. Şu sahil yolunu, biliyorsunuz, geçebiliyor muyduk oradan? Cumhurbaşkanımız geldi, hızlandırdı. Yolu bitirdik. Ta Samsun’dan Kars'a kadar bitirdik. Tertemiz oldu. En ufak bir sıkıntısı yok. Şimdi Arsin’imize lazım olan yatırımlar var. Ben biliyorum. Bir Atayurt yolumuz vardı. Ben önceki dönemimde de gelmiş bakmıştım, defaatle bakmıştım. Orada çalışmalarımız sanki biraz yavaşladı. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim inşallah önümüzdeki dönem ikmal ihalesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Onun haricinde bizim grup yollarımız var, mahalle yollarımız var. Yol konusunu Allah'ın izniyle beş yıllık süreçte sizin gündeminizden çıkaracağız. Bu da hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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