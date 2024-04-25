Otobüs firması grup başkanını 'ters konuştuğu' için vurmuş

TRABZON'daotobüs firması grup başkanı Murat Seymen'i (46) tabanca ile vurarak yaralayan Y.C.K. (23), yayla evinde yakalandı. Şüpheli, sorgusunda, "Ters bakıp, ileri geri, ters konuştuğu için ateş edip, vurdum" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi Tiyatro Sokak'ta meydana geldi. Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, ara sokakta yürürken yanına gelen Y.C.K. (23) adlı kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbarla bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Seymen, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Seymen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Akçaabat ilçesindeki bir yayla evinde saklandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından eve yapılan baskında şüpheli, suç aleti ile yakalandı. Y.C.K., sorgusunda "Ters bakıp, ileri geri, ters konuştuğu için ateş edip, vurdum. Öldürme kastım yoktu" dedi. Şüpheli, tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.