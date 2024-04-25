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        Trabzon'da tünelde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir tünelde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:47
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        Trabzon'da tünelde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
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        Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir tünelde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        İlçedeki Araklı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerce yapılan kontrolde 08 ABC 395 plakalı kamyonetin sürücüsü İlker Ç'nin öldüğü, diğer araçlardaki Ferit A, Zeynep Ç. ve Emrullah K'nin de yaralandığı anlaşıldı.

        Sürücü İlker Ç'nin cenazesi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Yaralılar da sağlık görevlilerince hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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