Trabzon'da tünelde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Gelen ekiplerce yapılan kontrolde 08 ABC 395 plakalı kamyonetin sürücüsü İlker Ç'nin öldüğü, diğer araçlardaki Ferit A, Zeynep Ç. ve Emrullah K'nin de yaralandığı anlaşıldı.

İlçedeki Araklı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki bir tünelde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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