Tünelde 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

TRABZON’un Araklı ilçesindeki tünelde kamyonet, kamyon ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında ilçeden geçen Kalecik Tüneli’nde meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine giden Yılmaz A. idaresindeki 61 ET 941 plakalı kamyonet, tünel içinde arızalanınca, durdu. Önünde duran kamyonete çarpmamak için Halit D. de kullandığı 61 K 10126 plakalı kamyonla fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen İller Çahaloğlu (43) yönetimindeki 08 ABC 393 plakalı kamyonet, Halit D.’nin kullandığı kamyona çarptı. Ferit A. idaresindeki 61 LZ 838 plakalı minibüs de kazayı karışan araçlara çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.