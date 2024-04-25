Tünelde 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
TRABZON'un Araklı ilçesindeki tünelde kamyonet, kamyon ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
TRABZON’un Araklı ilçesindeki tünelde kamyonet, kamyon ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında ilçeden geçen Kalecik Tüneli’nde meydana geldi. Rize'den Trabzon istikametine giden Yılmaz A. idaresindeki 61 ET 941 plakalı kamyonet, tünel içinde arızalanınca, durdu. Önünde duran kamyonete çarpmamak için Halit D. de kullandığı 61 K 10126 plakalı kamyonla fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen İller Çahaloğlu (43) yönetimindeki 08 ABC 393 plakalı kamyonet, Halit D.’nin kullandığı kamyona çarptı. Ferit A. idaresindeki 61 LZ 838 plakalı minibüs de kazayı karışan araçlara çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kaza yerinde yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü İlker Çahaloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan sürücü Ferit A., Zeynep Çakal ile Emrullah Küçük yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulansla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kaza sonrası bir süre ulaşımın aksadığı tünelde araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü.
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