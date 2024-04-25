Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Karşılaşmada forma giymeyen oyuncular ise dinamik ısınma ve pasla başladıkları antrenmanı, 5'e 2 ve çift kale maçla tamamladı.

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