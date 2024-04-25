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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:30
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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan yarı final ilk maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Karşılaşmada forma giymeyen oyuncular ise dinamik ısınma ve pasla başladıkları antrenmanı, 5'e 2 ve çift kale maçla tamamladı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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