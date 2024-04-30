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        Taksiciyi öldürüp cesedini dereye atan sanığa 20,5 yıl hapis

        TRABZON'da taksici Hüseyin Arslan'ı (50) tabancayla vurarak öldürüp cesedini dereye atan, olay yerinden kaçtığı taksinin lastiği patlayınca jandarmaya teslim olan Mustafa Kol (44), tutuklu yargılandığı davada, 'Kasten öldürme' suçundan 20,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:40
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        Taksiciyi öldürüp cesedini dereye atan sanığa 20,5 yıl hapis
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        TRABZON'da taksici Hüseyin Arslan'ı (50) tabancayla vurarak öldürüp cesedini dereye atan, olay yerinden kaçtığı taksinin lastiği patlayınca jandarmaya teslim olan Mustafa Kol (44), tutuklu yargılandığı davada, ‘Kasten öldürme’ suçundan 20,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık son savunmasında “Aileden özür diliyorum. Olay bir anlık öfkeyle oluştu. Bana zarar verebileceği düşüncesiyle ateş ettim” dedi.

        Olay, 30 Haziran 2023’te Sürmene ilçesi Oylum Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle yolunda camları kırılmış, koltukları kanlı, 61 SY 053 plakalı taksiyi terk edilmiş halde görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aracın Sürmene 1 Nolu Meydan Taksi Durağı'nda görev yapan Hüseyin Arslan'a ait olduğunu belirledi. Sürücü Arslan'ın ise 10 kilometre aşağıdaki yayla yolunda, dere kenarında, cansız bedeni bulundu. Tabancayla vurulduğu belirlenen Arslan'ın cenazesi, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi.

        Çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile Hüseyin Arslan'a ait telefon kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, Arslan'ın gece saatlerinde kendisini telefonla arayan Mustafa Kol ile buluşup, yayla yoluna doğru hareket ettikleri tespit edildi. Arslan'ın, Mustafa Kol tarafından ilçeye 30 kilometre uzaklıkta durdukları yolda takside tabancayla vurularak öldürüldüğü, ardından cesedin de dereye atıldığı belirlendi.

        Olay yerinden uzaklaştığı taksinin lastiği patlayınca yaya olarak bölgeden kaçan Mustafa Kol, aynı gün akşam saatlerinde suç aleti silahla İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Kol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        2 SUÇTAN DAVA AÇILDI

        Olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle tutuklu sanık Mustafa Kol hakkında, ‘Kasten adam öldürmek’ten müebbet, ‘Yağma’ suçundan ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle Trabzon 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

        Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Kol, son savunmasında, "Ailesinden özür diliyorum. Olay bir anlık öfkeyle oluştu. Bana zarar verebileceği düşüncesiyle ateş ettim. Maktulü öldürme kastıyla ateş etmedim. Bu olayın bu aşamaya gelmesini istemezdim. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

        Mahkeme heyeti, taraf avukatları ve sanığın son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kol’un hırsızlığa dair kesin delil olmadığından ‘Yağma’ suçundan beraatine hükmetti. Mustafa Kol, ‘Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis, ardından tahrik indirimi de uygulanarak 20,5 yıl hapse çarptırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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