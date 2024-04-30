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        Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Partiden istifa etti

        Trabzon'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden İYİ Partiden Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:19
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        Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Partiden istifa etti
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        Trabzon'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden İYİ Partiden Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa etti.

        Bıyık, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, iki dönemdir Yomra Belediye Başkanlığını sürdürdüğünü söyledi.

        İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olan Yomralı Koray Aydın'a her zaman desteğini gösterdiğini belirten Bıyık, "Türkiye'de en hızlı destek açıklamasını yapan hem belediye hem de partililerden birisi oldum. Kurultayda sayın bakanımız seçimi kaybetmiştir. Seçimlerde kazanmak veya kaybetmek vardır, bu gayet normal bir durumdur. Adaylar da bu duruma hazırdır, bizler de hazırdık. Gelinen noktada bugün itibarıyla İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum." dedi.

        Bıyık, istifasının birkaç gerekçesi olduğunu ifade ederek, katıldığı belediye başkanları toplantılarında, istişare toplantılarında, partinin son bir yıldır sürdürdüğü politikanın yanlış olduğu, Anadolu'da bu politikaların karşılığının olmadığı ve gün geçtikçe oy oranlarının azaldığına dair sert eleştirileri, partideki yöneticilere ilettiğini aktardı.

        Eski Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladığını anımsatan Bıyık, "Bütün olumsuzlukların tamamını genel başkana yüklediler, genel başkan salonda 'Ben bu olumsuzlukları alıyorum üstüme.' dedi, gitti. Geriye kalan arkadaşlarımızın, yeniden aynı kişilerle aynı yöntemlerle partiyi iktidara taşıyacaklarına dair yöntem belirlediklerini belirtmiş olmaları, bizim bu partide bundan sonra başarı olacağına inancımızı kaybettirmiştir. Benim istifamın en önemli nedenlerinden biri budur." diye konuştu.

        Bıyık, olağanüstü kurultayda Trabzon delegasyonunda ciddi bölünme olduğunu savunarak, bundan duyduğu rahatsızlığın istifasının ikinci gerekçesi olduğunu kaydetti.

        İstifasına üçüncü neden olarak kurultayda oy kullanmasının engellenmesini gösteren Bıyık, "Bu partide siyaseten yol arkadaşlığı yapacağımız insanlardaki bu ayrışmadan kaynaklı olarak partide artık yola devam edemeyeceğimi ve mensubu olduğum, 5 yıl görev yaptığım İYİ Partimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna duyurmak istiyorum, hayırlı uğurlu olsun. Uzun bir süre bağımsız olarak belediye başkanlığı sürecime devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bıyık, İYİ Parti Belediye Meclisi üyelerinin de partiden istifa edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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