Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi

        Trabzonspor, 2024-2025 transfer sezonunun bugün başlaması ile birlikte 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor 5 transferi KAP'a bildirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, 2024-2025 transfer sezonunun bugün başlaması ile birlikte 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Bordo-mavili kulüp Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi.

        Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı. Bordo-mavililer 2024-2025 transfer sezonun bugün başlamasının ardından 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulübün resmi hesabından transfer için yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic ve John David Lundstram ile Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City’nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Felçli babasını sokakta dövdü! Polis geldi... Baba yüreği!
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Kadın müşteriden kadın market çalışanına dayak
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Otomotivde '1 milyonun' ayak sesleri
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        Galatasaray ilk tercihi değil!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        O anlar kamerada... Lüks otomobille geldi! Görenler şoke oldu!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!
        Kızına nazire yaptı
        Kızına nazire yaptı
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Balyozla öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı! Soyadı kurbanı!
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Montella'ya tepki, Arda'ya destek
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        Şekeri bırakmanın 7 yolu!
        İmdadına bot yetişti
        İmdadına bot yetişti
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Yüksek sıcaklık uyarısı! Normalin 5-10 derece üzerinde
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Netanyahu'dan Lübnan açıklaması: Hazırlık yapıyoruz
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Dünyada ilk kez bir çocuğun kafatasına epilepsi cihazı yerleştirildi: 'Artık gelecek daha parlak'
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Su kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu KAP'a bildirdi
        Trabzonspor, transfer görüşmelerine başladığı 5 oyuncuyu KAP'a bildirdi
        Şarkıcı Resul Dindar "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı
        Şarkıcı Resul Dindar "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde sahneye çıktı
        Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti
        Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti
        Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür
        Abdullah Avcı'dan Egemen Korkmaz'a teşekkür
        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz...
        Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan teknik ekipten ayrılan Egemen Korkmaz...
        İngiltere'den tedavi için Trabzon'a gelen hastanın akciğerindeki kitle başa...
        İngiltere'den tedavi için Trabzon'a gelen hastanın akciğerindeki kitle başa...