Trabzonspor 5 transferi KAP' a bildirdi!

Trabzonspor, 2024-2025 transfer sezonunun bugün başlaması ile birlikte 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Bordo-mavili kulüp Anthony Nwakaeme, Borna Barisic, John David Lundstram, Denis Dragus ve Ozan Tufan'ı KAP'a bildirdi.

Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı. Bordo-mavililer 2024-2025 transfer sezonun bugün başlamasının ardından 5 oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulübün resmi hesabından transfer için yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Borna Barisic ve John David Lundstram ile Standard De Liege’nin profesyonel futbolcusu Denis Mihai Dragus ile Hull City’nin profesyonel futbolcusu Ozan Tufan’ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.