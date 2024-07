Rapor vermediği iddiasıyla doktora kaskla saldıran 2 kişiye gözaltı (2)

SERBESTKALDILAR

Trabzon'da, Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde kendilerine rapor vermediği iddiasıyla tartıştığı Doktor Mehmet Yıldırım’a motosiklet kaskıyla saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kadın hasta S.N.K. (20) serbest bırakılırken, erkek arkadaşı A.S. (20) ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Doktor Mehmet Yıldırım’ın diz kapağının kırılmasına neden olayda kaskı kullandığı belirlenen A.S., çıkarıldığı Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Şüpheli A.S.'nin serbest bırakılmasına yönelik verilen karara itiraz edileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olay günü S.N.K. adlı bayan bir şahsın, doktor tarafından hastanede yapılan muayenesi sonrasında S.N.K. ve yanında bulunan erkek arkadaşı A.S.'nin doktor ile tartıştığı ve sonrasında A.S.'nin doktoru kasten yaraladığı olay neticesinde, şüpheliler A.S. ve S.N.K. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ekiplerince gözaltına alınmışlardır. Şüpheli S.N.K. kollukta alınan ifadesi sonrasında serbest bırakılmıştır. Şüpheli A.S. ise Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe yapılan sorgusu sonucunda A.S. serbest bırakılmıştır."