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        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:14 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:17
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        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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