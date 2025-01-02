Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

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