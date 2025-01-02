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        DSİ, Trabzon'da son 2 yılda 212 köprü inşa etti

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğünün son 2 yılda 30'u yaya, 182'si araç geçişi olmak üzere toplam 212 köprü inşa ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:46 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:46
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        DSİ, Trabzon'da son 2 yılda 212 köprü inşa etti
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğünün son 2 yılda 30'u yaya, 182'si araç geçişi olmak üzere toplam 212 köprü inşa ettiği belirtildi.

        DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, arazileri taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

        2024 yılında Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta toplam 7,5 milyar lira yatırım yapan DSİ 22. Bölge Müdürlüğünün, Doğu Karadeniz’in zorlu coğrafyasında 2024 yılında 75 taşkın kontrol inşaatını tamamladığı ifade vurgulandı.

        Ayrıca taşkın kontrol inşaatları içerisinde yapılan araç ve yaya köprüleriyle vatandaşların günlük yaşamının oldukça kolaylaştığı ve taşkınlarla mücadele konusunda önemli avantajlar sağladığına işaret edildi.

        Trabzon'da son 2 yılda 30'u yaya ve 182'si ise araç geçişi olmak üzere toplam 212 adet köprü inşa edildiği aktarılan açıklamada, "İlimizde inşa edilen bu köprülerin toplam uzunluğu 2 bin 544 metredir. Bu da neredeyse Trabzon Havaalanı pistine eşdeğerdir. Bu inşaatlarımızda toplamda yaklaşık 40 bin metreküp beton ve 4 bin ton demir kullanılırken, bu malzemelerle de orta ölçekli bir futbol stadyumu inşa edilebilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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