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        Trabzon'da 300 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde 300 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:15
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        Trabzon'da 300 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde 300 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.

        Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe merkezinde düzenlendikleri operasyonda I.Y'ye ait kargo kolilerinde arama yaptı.

        Operasyonda çeşitli markalara ait piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olan 300 şişe gümrük kaçağı parfüm yakalandı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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