Trabzon'da 300 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 300 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe merkezinde düzenlendikleri operasyonda I.Y'ye ait kargo kolilerinde arama yaptı.

Operasyonda çeşitli markalara ait piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olan 300 şişe gümrük kaçağı parfüm yakalandı.