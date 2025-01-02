Trabzon'da 300 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 300 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 300 şişe gümrük kaçağı parfüme el konuldu.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe merkezinde düzenlendikleri operasyonda I.Y'ye ait kargo kolilerinde arama yaptı.
Operasyonda çeşitli markalara ait piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olan 300 şişe gümrük kaçağı parfüm yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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