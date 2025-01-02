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        45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 23 Şubat'ta yapılacak

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla organize edilen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat'ta yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:10
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        45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 23 Şubat'ta yapılacak
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        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla organize edilen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat'ta yapılacak.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Trabzon Valiliği tarafından desteklenen yarı maraton her yaş ve seviyeden koşucunun katılımına açık olacak.

        "Her Adımda Barışa Koş" sloganıyla yapılacak yarı maratonda, 21K uluslararası maratonu, 10K çeyrek maratonu, 4K halk koşusu ve çocuk koşusu parkurları yer alacak.

        Organizasyonda yer almak isteyenler 'yarimaraton.trabzon.bel.tr' sitesini ziyaret ederek 18 Şubat tarihine kadar kayıt olabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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