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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:08
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        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Ligde en son Sipay Bodrum FK'yi sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Reeder Samsunspor'u da mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez art arda 2 maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

        Ligde bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.

        Puan cetvelinde 19 puanla 13. sırada yer alan bordo-mavili takım, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

        Trabzonspor'da Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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