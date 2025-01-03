Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde en son Sipay Bodrum FK'yi sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Reeder Samsunspor'u da mağlup ederek bu sezon ligde ilk kez art arda 2 maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

En son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i İstanbul'da 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Ligde bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine Karadeniz'de son vermiş olacak.