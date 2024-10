Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Yazıcı: Saha içindeki başarılarımızı kalıcı hale getirmek istiyoruz

TRABZONSPOR’UN Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, bordo-mavili takımın marka değerini daha da yükseltmek için birçok yenilikçi adımlar attıklarını söyledi.

Trabzonspor’un Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı Trabzonspor’un hem sahada hem de mali alanda en üst seviyeye çıkması için ortak hayallerini gerçekleştirmek üzere çalıştıklarını söyledi. Projeler ve sponsorluklar alanında, Trabzonspor’un marka değerini daha da yükseltmek için birçok yenilikçi adım attıklarının altını çizen Yazıcı, “Yönetim olarak, Trabzonspor Koleji ve Kartal Projesi, bu yönde attığımız en önemli adımlardan bazıları. Bu projeler, sadece kulübümüzü değil, şehrimizi de dünya çapında tanıtma potansiyeline sahip. Ayrıca, kulübümüze bu dönemde giren sponsorluk bütçesi tarihi bir rekora koşuyor” dedi. Trabzonspor Kulüp Dergisi’nin 221’inci sayısında yer alan röportajda Birhan Emre Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu.

“Başkanımız ile kurduğumuz güçlü iş birliği Trabzonspor’un geleceği için kararlı adımlar atmamızı sağlıyor. Yönetim olarak, Avrupa futbolundaki başarılı kulüplerin altyapıya yaptıkları yatırımları ve genç yetenekleri geliştirme sistemlerini yakından takip ediyoruz. Özellikle Almanya’nın Bayern Münih’i ve İspanya’nın Barcelona’sı, altyapı sistemlerinde dünya standartlarını belirleyen kulüpler. Bu kulüpler, uzun vadeli planlamalar ve disiplinli çalışma prensipleriyle başarılarını sürekli kılıyorlar. Ayrıca, İngiltere’deki Manchester City, finansal sürdürülebilirlik konusunda örnek alınacak bir kulüp. Trabzonspor’un da bu yaklaşımları benimseyerek gelecekte daha güçlü bir konumda olacağına inanıyorum. Trabzonspor’un sürdürülebilir bir başarıya ulaşması için, genç yeteneklere yatırım yapmamız ve altyapı sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini biliyoruz. ‘Gelecek, bugünden inşa edilir’ anlayışıyla, kulübümüzü her anlamda güçlendirmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz.”

“En sık karşılaştığım sorulardan biridir, ‘Trabzonspor sizin için ne ifade ediyor?’. Bunu cevaplamadan önce ‘Trabzonlu olmak’ kavramını tanımlamak gerektiğini düşünüyorum. Trabzonlu olmak, böylesine güçlü ve zorlu bir coğrafyada yoğrulurken, bütün o zorluklarına rağmen bize mücadele azmini ve asla pes etmeme ruhunu miras bırakmıştır. Bu şehirde büyüyen bir birey olarak, başarıya ulaşmanın hiçbir zaman bir tesadüf olmadığını, zorlu şartların insanı daha güçlü ve dirençli hale getirdiğini öğrendim diyebilirim. İşte böyle bir şehirden çıkmış bir büyük markadır Trabzonspor. Trabzonspor, benim için her zaman bir spor kulübünden çok daha fazlası, köklerimi, kültürümü ve karakterimi şekillendiren bir yaşam felsefesi adeta… ‘Zorluklar, fırsatların habercisidir’ deriz ya. İşte Trabzonspor da benim için bu zorlukların üstesinden gelebilme gücünü simgeliyor. Çünkü belki de en zorlu dönemlerden büyük mücadeleler vererek bugünlere gelen Trabzonspor’umuz bize de bu mücadele azmini aşılamıştır. Bugün Trabzonspor, sadece sportif başarılarla değil, bu şehrin insanlarının inanç ve bağlılığıyla da varlığını sürdürüyor. Bizim için Trabzonspor, bir idealin peşinden koşmaktır aynı zamanda.”

Trabzonspor’la ilk tanışmasını da anlatan Yazıcı, “Çocukluğumun en değerli ve unutulmazları arasındadır Trabzonspor’la olan tanışmam. İlk kez Avni Aker Stadyumu’nun kapısından içeri girdiğimde babamın omzundaydım. O devasa stadyuma adım attığımız anı asla unutamam. Tribünlerden yükselen tezahüratlar, sahadaki futbolcuların enerjisi ve tüm şehri saran o coşku, kalbimde silinmez izler bırakırken o hiç sönmeyen ateşi de hep diri tuttu. ‘İlk bakışta aşk’ derler ya, işte ben Trabzonspor’a o gün aşık olmuştum. Ve o aşk bugüne kadar hep daha da büyüyerek devam etti. O ilk günkü heyecanla birlikte bu güzel aşkı büyüterek bugünlere geldik. Tıpkı babamızın bize aşıladığı o sevgiyi, bağlılığı, tutkuyu, aşkı şimdilerde biz kendi çocuklarımıza bir miras gibi bırakmanın çabasındayız. Büyük tutkumuz Trabzonspor’umuzla o ilk buluşmalarımızla birlikte, sadece bir futbol sevgisi değil, bir şehrin ruhunu, mücadelesini ve insanlarının asla pes etmeyen karakterini içselleştirmiştim bile. Babamın elini sımsıkı tutarken, Trabzonspor’un benim için ne anlama geldiğini anlamaya başlamıştım. İşte bu kulüp o günden sonra benim için hayatım boyunca sadece bir futbol takımı değil, bana yol gösteren bir rehber oldu. ‘Bir aşkın derinliği, zor kazanıldığında daha iyi anlaşılır’ sözünde olduğu gibi bizim Trabzonspor sevgimiz de bu derinliği her zaman koruyacak bir aşktır’ dedi.

‘EN BÜYÜK RAKİBİNİZ KENDİNİZSİNİZ!’

Genç yaşına rağmen iş dünyasındaki başarılarıyla da adından sıkça söz ettiren Birhan Emre Yazıcı gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlere her zaman şunu tavsiye ederim: Büyük hayaller kurmaktan korkmayın, ancak hayallerinizi gerçekleştirmek için disiplinli ve kararlı bir şekilde çalışın. Başarı, sadece bir hedefe ulaşmak değil, o hedefe giden yolda öğrendiğiniz derslerdir. ‘Başarı, kendini yeniden keşfetme yolculuğudur.’ Her zaman öğrenmeye açık olun ve kendinizi geliştirin. Unutmayın, futbolda olduğu gibi hayatta da en büyük rakibiniz kendinizsiniz. Trabzonspor’un tarihine baktığımızda, kulübümüzün başarıları, imkânsızlıkları aşmak ve hayalleri gerçeğe dönüştürmek üzerine kurulmuştur. ‘Birlikte başarmak’ felsefesi, Trabzonspor’un DNA’sında vardır. Saha dışında da bu felsefeyi hayatınıza entegre edin. Hayatta karşılaştığınız zorluklar, sizin için birer fırsat olabilir. ‘Her başarının ardında mutlaka bir hikaye vardır’; sizin hikayeniz, sizin eserinize dönüşsün. Unutmayın ki başarı, bitiş çizgisi olmayan bir yarıştır ve bu yarışta asıl önemli olan, kendinizi sürekli olarak geliştirmek ve her gün bir adım daha ileri gitmektir.”