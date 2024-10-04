Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu randevuda

TRABZONSPOR ile Hatayspor Süper Lig'in 8’inci haftasında yarın yapacakları maçla 9’uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 8 maçta Trabzonspor’un 4, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında yarın Hatayspor’un konuğu olacak. Mersin Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç öncesi 8 puanla 10’uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor’u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek istiyor. Ligde 7 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanı olan ve 18’inci sırada yer alan Hatayspor ise sahasında hem galibiyetle tanışmak hem de 3 puanın sahibi olmak istiyor.