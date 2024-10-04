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        Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu randevuda

        TRABZONSPOR ile Hatayspor Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın yapacakları maçla 9'uncu kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:50
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        Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu randevuda
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        TRABZONSPOR ile Hatayspor Süper Lig'in 8’inci haftasında yarın yapacakları maçla 9’uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 8 maçta Trabzonspor’un 4, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında yarın Hatayspor’un konuğu olacak. Mersin Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Maç öncesi 8 puanla 10’uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor’u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek istiyor. Ligde 7 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanı olan ve 18’inci sırada yer alan Hatayspor ise sahasında hem galibiyetle tanışmak hem de 3 puanın sahibi olmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım aralarındaki rekabette 8’i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor’un 8, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig’de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor’un 4, Hatayspor’un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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