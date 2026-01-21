Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Avrasya Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü programında konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bilgiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten, kullanan ve dönüştüren toplumlar ayakta kalabilir küresel dünyada. İşte tam bu noktada üniversitelerimiz Türkiye'nin geleceğidir, en büyük güvencesidir." dedi.

        Giriş: 21.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 21.01.2026 - 21:55
        Bakan Uraloğlu, Avrasya Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü programında konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bilgiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten, kullanan ve dönüştüren toplumlar ayakta kalabilir küresel dünyada. İşte tam bu noktada üniversitelerimiz Türkiye'nin geleceğidir, en büyük güvencesidir." dedi.

        Kentte bir otelde düzenlenen Avrasya Üniversitesinin 15'inci kuruluş yıl dönümü programına katılan Bakan Uraloğlu, Trabzon'un yükseköğretim alanında örnek şehir haline geldiğini söyledi.

        Uraloğlu, Trabzon'da 2 bin 100'ün üzerinde yurt dışından gelen öğrenci bulunduğu bilgisini paylaşarak, "Ayrıca 2 bin 930 akademik personel görev yaparak bu genç dimağları geleceğe hazırlamaktadır. Yine ilkokuldan mesleki ve teknik eğitime, imam hatip ortaokullarından genel eğitime kadar Trabzon'umuzda yaklaşık 139 bin öğrenci de öğrenim görmektedir. Yani toplamda yaklaşık 190 bine yakın eğitim ve öğretim alan genç bir nüfus Trabzon'un sokaklarında, kampüslerinde, sınıflarında geleceği inşa etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Genç nüfusun Trabzon'un en büyük zenginliği olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu dinamizm, bu enerji, bu potansiyel şehrimizi sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin ve bölgenin eğitim ve inovasyon merkezi haline getirecek en güçlü itici kuvvettir." dedi.

        Uraloğlu, üniversitelerin toplumsal hayatın ve demokrasinin de en önemli taşıyıcı kolonları olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünyadaki rekabeti şekillendirecek, geleceğe yön verecek olan ülkeler bilgiye sahip olan, aklını iyi kullanan, nitelikli ve yetişmiş insan gücüne sahip ülkeler olacaktır. Bu gerçek dün böyleydi, bugün böyledir ve yarın da böyle olmaya devam edecektir. Bu nedenle üniversitelerimiz algısı en açık, dikkati en uyanık, milli değerlerle evrensel değerleri buluşturan merkezler olmak zorundadır. Bilgiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten, kullanan ve dönüştüren toplumlar ayakta kalabilir küresel dünyada. İşte tam bu noktada üniversitelerimiz Türkiye'nin geleceğidir, en büyük güvencesidir. Bugün burada memleketimiz Trabzon'un gururu Avrasya Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümünü kutlarken bu gerçeği bir kez daha yürekten hissediyorum."

        Avrasya Üniversitesinin 61 bölümü, 15 binden fazla mezunu ve 220 akademik personeliyle Trabzon'da köklü bir eğitim yuvası haline geldiğini ifade eden Uraloğlu, "Bünyesindeki fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri ve programlarıyla Türkiye'nin potansiyelini değerlendirerek gençlerimizi bilim, akıl ve teknolojiyle donatmakta, onları Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla hazırlamaktadır. Avrasya Üniversitesi, yalnızca öğrenci yetiştirmekle yetinmemiş kültür, sanat, spor ve girişimcilik gibi alanlarda da önemli katkılar sunarak bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına güç katmıştır. 15 yılda katettiği mesafe, hepimiz için iftihar vesilesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından "15. Yıl Özel Ödülleri"nde Avrasya Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, onur ödülünü Bakan Uraloğlu'na sundu.

        Törende, girişimcilik, akademik başarı, spor, vefa ve kültür-sanat ödülleri de sahiplerini buldu.

        Programa, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve akademisyenler katıldı.

