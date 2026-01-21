Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Birkaç tane kendini bilmez zihnimizi bulandıramaz, bizi yolumuzdan çeviremez. Allah'ın izniyle biz istikametimize doğru bir şekilde gidiyoruz." dedi.



Bakan Uraloğlu, AK Parti Maçka İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldiği toplantıda, Terörsüz Türkiye yaklaşımı noktasında Suriye'deki gelişmelerin önemine işaret ederek, "Bunun ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber gördük mü? Gördük. Bugün Suriye'deki harita değişti neredeyse sessiz sedasız. Ufak tefek sıkıntılar olmayacak mı? Elbette olacak. Dün bayrağımıza uzanan bir el kırıldı, onu bilmenizi isterim. Onu çok yakından hükümetimizin, devletimizin bütün unsurları takip ediyor." diye konuştu.



Türkiye'nin 81 ilini ziyaret ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:



"Kürt kardeşlerimizin de genel anlamda Terörsüz Türkiye sürecine çok büyük oranda destek verdiklerini bilmenizi isterim. Bunlar provokatördür, kendilerini bilmeyenlerdir. Onların da kendilerine haddini biz bildiriyoruz. Bundan şüpheniz olmasın. O konudaki Maçka'mızın, Trabzon'umuzun, Karadeniz'imizin, Türkiye'mizin duruşu bellidir. Birkaç tane kendini bilmez zihnimizi bulandıramaz, bizi yolumuzdan çeviremez. Allah'ın izniyle biz istikametimize doğru bir şekilde gidiyoruz. Bizim görevimiz sefere çıkmaktır, zaferi nasip edecek olan Allahutaala'dır."



- "Yola güçlü şekilde devam etmemiz gerekiyor"



Bakan Uraloğlu, teşkilat mensuplarından her zaman vatandaşlarla bir araya gelmelerini isteyerek, "Nasılsa bizim gibi düşünür, AK Partimize, Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza destek verir değil, varsa sitemini de dinleyeceğiz. Ona da doğruları anlatacağız, elimizi omzuna koyacağız. Zaten siyasette ebedi bir küslük de yoktur. Hele hele kardeşler arasında, daha yakınlar arasında zaten yoktur." dedi.



Yola güçlü şekilde devam etmek gerektiğinin altını çizen Uraloğlu, "Yolumuz uzun. Sadece bizim insanımızın değil, sadece Müslümanların da değil, mazlum insanların Cumhurbaşkanımızdan ve Türkiye'den büyük beklentileri var." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, hiç kimsenin kısır siyaset çekişmeleri ekseninde Türkiye'nin gidişatını bozamayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si, Sünni'si, Çerkes'i, Gürcü'sü her kim olursa olsun 'Bu ülkede ben de varım, bu bayrak altında ben de varım' diyen ya da bizim komşumuz olan diğer ülkelerde 'varım' diyen bizim kardeşimizdir. Biz böyle yürüdük. Osmanlı'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sömürü düzeni yoktur, olmamıştır, Allah'ın izniyle de olmayacak. O zaman biz kendi aramızdaki safları birleştirerek, güçlendirerek hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bunun da başlangıç noktası bizim teşkilatlarımızdır. Onun için burada hep beraber daha iyisini inşallah yapacağız, yapmaya gayret edeceğiz."



Trabzon'daki Güney Çevre Yolu, Kent İçi Raylı Sistem Hattı Projesi ve yeni Trabzon Havalimanı projesi hakkında bilgi paylaşan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı Projesi'nin devam ettiğini, tamamlandığında Trabzon'dan Ankara'ya 4,5 saatte gidilebileceğini kaydetti.



Bakan Uraloğlu, Maçka ilçesindeki melodili yolla ilgili vatandaşlardan şikayet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Maçka'ya bir rahatsızlık vermişiz, o rahatsızlığı da kaldırırız ortadan. Melodili yol, yakın çevrede oturan vatandaşlarımızı akşam saatlerinde biraz rahatsız etmiş. Bazı şeyleri her zaman öngöremeyebiliyorsunuz. Özellikle günün sakin zamanlarında ve siz de istirahatteyken sesleri daha net duyuyorsunuz ve bu durum rahatsız edici pozisyona gelebiliyor. Arkadaşlarımıza bir çalışma yaptırıyoruz. Eğer genel anlamda rahatsız edecek boyuttan çıkaramazsak kaldıracağız. Orada yaşayan hemşehrilerimiz rahat olsun."



Uraloğlu, ilçeye güzellik katmak amacıyla yaptıkları, maliyeti de olmayan işin kaldırılma durumunun söz konusu olduğunu kaydetti.



Bakan Uraloğlu, ilçedeki temasları kapsamında Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ı, ardından esnafı ziyaret etti.



Valiler Kararnamesi ile Trabzon'a atanan Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret eden Bakan Uraloğlu, yeni görevinde başarılar diledi.



Uraloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de ziyaret ederek, şehirdeki projeler hakkında brifing aldı.

