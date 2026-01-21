Trabzon'da "Bir Ömür Bir Sevda, Hayrat'ta Vefa Projesi" düzenlendi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde "Bir Ömür Bir Sevda, Hayrat'ta Vefa Projesi" kapsamında 50 yıldır evli çiftler bir araya geldi.



Kaymakam Selçuk Baş, Hayrat Nüfus Müdürlüğünce Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliğinde Sürmene ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, genç nesile örnek olan çiftlerle bir araya geldiklerini söyledi.





Ailenin, toplumun en güçlü kalesi olduğunu belirten Baş, "Sizler, yarım asrı aşan beraberliğinizle bu kalenin ne kadar sağlam temellere oturabileceğini bizlere gösterdiniz. Gençlerimizin sizlerin tecrübesinden ve birbirinize olan hürmetinizden alacağı çok ders var. Devletimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.



Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu da Hayrat'ın kültürü, geleneği ve göreneğinin sağlam aile yapıları sayesinde ayakta kaldığını ifade ederek, "Bir yastıkta ömür geçiren, acıyı ve tatlıyı paylaşan değerli çiftlerimiz, ilçemizin yaşayan değerleridir. Belediye olarak her zaman başımızın tacı büyüklerimizin yanındayız. Hanelerinizdeki huzurun daim olmasını diliyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Baş, Nuhoğlu ve İlçe Nüfus Müdürü Ümit Kalaycı, çiftlere hediye verdi.

